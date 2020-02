Ob italijanskem dnevu spomina na fojbe Slovenija opozarja na žrtve fašizma (zbirno)

pripravili Vesna Rojko, Mihael Šuštaršič in Maja Cerkovnik

Bazovica/Ljubljana, 10. februarja - Na tradicionalni slovesnosti pri Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije so govorniki pozivali h končanju zanikanja povojnih zločinov. Pritrdil jim je predsednik Italije Sergio Mattarella. Slovenija je pozvala k spoštovanju zgodovinskih resnic in žrtev fašizma.