Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 2.)

Ljubljana, 10. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o močnem neurju, ki je pustošilo po Evropi in je v Sloveniji zahtevalo tudi smrtno žrtev. Poročale so še o petih mejnih policistih, ki so bili prijeti zaradi suma korupcije, ter o slovenski obsodbi plakatov in transparentov, ki jih je izobesilo italijansko neofašistično gibanje CasaPound.