ZDA vložile obtožnice proti kitajskim vojaškim hekerjem zaradi vdora v Equifax

Washington, 10. februarja - Ameriško pravosodno ministrstvo je vložilo obtožnice proti štirim pripadnikom kitajske vojske zaradi vdora v sistem ameriškega podjetja za zbiranje in prodajo podatkov o kreditni sposobnosti potrošnikov Equifax. Hekerji so leta 2017 ukradli zasebne podatke in informacije 150 milijonom Američanom.