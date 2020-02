Skrbi zaradi učinkov koronavirusa znižale tečaje na evropskih borzah

London/Frankfurt/Pariz, 10. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma nekoliko znižali, med vlagatelje pa sta se spet naselila strah in negotovost glede učinkov širjenja novega koronavirusa na kitajsko in tudi svetovno gospodarstvo. Nafta se vnovič ceni, tečaj evra pa se je popoldne znižal na najnižjo raven v štirih mesecih.