Odbor DZ danes o noveli zakona o orožju

Ljubljana, 11. februarja - Parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo danes obravnaval predlog vladne novele zakona o orožju, s katerim bi med drugim na novo uredili kategorizacijo orožja. Potem ko so bili poslanci v prvi obravnavi v DZ do novele precej kritični, so v SDS, Levici in SNS vložili predloge dopolnil.