Nevladne ustanove spet prejele knjige v akciji Podarimo knjige

Ljubljana, 10. februarja - Avstrijska veleposlanica Sigrid Berka in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu Ivan Olip sta danes na sklepnem dogodku dobrodelne akcije Podarimo knjige v Ljubljani desetim nevladnim in neprofitnim ustanovam v Sloveniji ter Osrednji knjižnici Slovencev na Hrvaškem v Karlovcu podarila knjige slovenskih in avstrijskih avtorjev in avtoric.