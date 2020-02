Obeležujemo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

Ljubljana, 11. februarja - Po svetu se danes obeležuje mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so ob tem zapisali, da je napredek pri uresničevanju zadanih ciljev za bolj uravnoteženo in vključujočo znanost na področju enakosti spolov v znanosti tako v Sloveniji kot tudi v EU še vedno prepočasen.