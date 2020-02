Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu (1. 2.)

Ljubljana, 10. februarja - Pri založbi Litera je izšel roman pisatelja, pesnika in prevajalca Matthiasa Göritza z naslovom Parker, pri založbi Miš pa druga knjiga iz mladinske fantastične serije Ognjeno pleme Igorja Karlovška s podnaslovom V ujetništvu. Pri Mladinski knjigi pa so izdali knjigo o življenju in sreči Kenana Crnkića z naslovom Več od življenja.