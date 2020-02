Pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja prekinjena

Ljubljana, 10. februarja - Pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja so z današnjim srečanjem prekinjena. "Dejstvo je, da vlada opravlja tekoče posle in kakšnih vsebinskih premikov, ki bi imeli vpliv na proračun in splošno politiko za v prihodnje, ni pričakovati," je pred sestankom dejal minister za javno upravo Rudi Medved.