Varuh vlado poziva k nujni ureditvi bivanjskih razmer v romskem naselju Goriča vas

Ribnica/Ljubljana, 10. februarja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na premiera, ki opravlja tekoče posle, Marjana Šarca naslovil zahtevo za ureditev bivanjskih razmer v romskem naselju Goriča vas pri Ribnici. Vlada naj sprejme in izvede vse ukrepe za zagotovitev dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike oz. na drug način zagotovi dostojne življenjske razmere, poziva.