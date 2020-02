Stavka v jeseniškem komunalnem podjetju preklicana

Jesenice, 10. februarja - Zaposleni v javnem komunalnem podjetju Jeko, ki skrbi za komunalne storitve v občinah Jesenice in Žirovnica, so preklicali za danes napovedano stavko. Kot so sporočili iz sindikata, so namreč podpisali dogovor o uskladitvi plačnega sistema. Neusklajevanje plač je bilo tudi glavni razlog za napoved stavke.