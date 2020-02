Na sojenju v zdravstveni aferi znova pod drobnogledom poslovna praksa Emporio Medicala

Ljubljana, 10. februarja - Na današnjem nadaljevanju glavne obravnave v zdravstveni korupcijski aferi je bila znova pod drobnogledom poslovna praksa podjetja Emporio Medical, ki se je znašlo v središču afere. Pričali so trije komercialisti, ki so bili pred leti zaposleni v tem podjetju ali v katerem od povezanih podjetij. Vse tri so zaslišali že med preiskavo.