Vlak na Rodici trčil v 20-letnico

Kamnik, 10. februarja - Na železniški progi med Domžalami in Kamnikom je okoli 10.30 vlak trčil v 20-letno žensko, ki je prečkala tire na nezavarovanem prehodu na Rodici. 20-letnica je huje poškodovana. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njeno življenje je ogroženo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.