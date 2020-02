Na policiji potrdili pridržanje petih mejnih policistov

Ljubljana, 10. februarja - Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je zaradi suma korupcije pridržal pet policistov z mejnih prehodov Gruškovje in Zavrč, ki naj bi za podkupnine državljanom tretjih držav v potnih listih lažno potrjevali prehod zunanje schengenske meje in jim s tem na nezakonit način omogočali neprekinjeno bivanje v schengenskem območju, so potrdili na policiji.