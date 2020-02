Francija pred 60 leti preizkusila prvo atomsko bombo

Pariz, 12. februarja - Francija je pred 60 leti preizkusila prvo atomsko bombo. Poskus so 13. februarja 1960 izvedli na prostem v alžirski Sahari. Tam so do leta 1966 izvedli še 16 poskusov, od tega 13 podzemnih. Po razglasitvi neodvisnosti Alžirije leta 1962 je Francija nato postopoma preizkuse preselila v drugo kolonijo, Polinezijo v Tihem oceanu.