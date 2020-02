Pri čezmejnem pošiljanju odpadkov odkrili številne nepravilnosti

Ljubljana, 10. februarja - Okoljski inšpektorji so s predstavniki finančne uprave in policije januarja izvedli nadzore čezmejnega pošiljanja odpadkov na počivališču Šempas, mejnem prehodu Obrežje in v Luki Koper. Pri tem so odkrili številne nepravilnosti; od napačne dokumentacije do prevažanja drugih vrst odpadkov od opredeljenih, so sporočili z inšpektorata za okolje.