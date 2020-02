Nevihta Ciara se pomika po Evropi, zahtevala prvo smrtno žrtev

Berlin/Stockholm/Dunaj, 10. februarja - Silovita nevihta Ciara se je danes razširila že na večji del Evrope, med drugim povzroča težave po Skandinaviji, Nemčiji, Avstriji in Belgiji. Zahtevala je tudi prvo smrtno žrtev in več poškodovanih. Še naprej pa je zaradi nevihte otežen letalski, železniški in cestni promet.