Evropska agencija za okolje svari pred posledicami podnebnih sprememb

Bruselj, 10. februarja - Evropska agencija za okolje (EEA) je danes ponovno posvarila pred posledicami podnebnih sprememb, kot so poplave, suše, dvig morske gladine in gozdni požari. Različne regije bodo različno prizadete, kar zahteva prilagajanje, specifično za vsako območje posebej, so opozorili.