Mariborski policisti obravnavali obračun med bratoma

Maribor, 10. februarja - Mariborski kriminalisti in policisti so v nedeljo obravnavali posledice fizičnega obračuna med bratoma iz okolice Maribora, za katerega so sprva sumili, da gre za poskus uboja. O dogajanju so jih obvestili iz zdravstvenega dispečerskega centra, saj so reševalci oskrbeli 38-letnega moškega, ki ga je pred tem v hrbet zabodel dve leti starejši brat.