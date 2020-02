Uporabniki osebnih računov do informacije o nadomestilih

Ljubljana, 10. februarja - Banke in hranilnice bodo svojim komitentom poslale informacijo o obračunanih nadomestilih v lanskem letu. Komitent bo obračun prejel na način, dogovorjen za prejemanje izpiskov, to je prek spletne banke, elektronskega naslova, po pošti ali skupaj z mesečnim izpiskom, so spomnili v združenju bank.