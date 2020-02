Muzej Charlesa Dickensa z odkupom izjemno obogatil zbirko

London, 11. februarja - Londonski Muzej Charlesa Dickensa je svojo zbirko obogatil z izjemno zbirko pisem, rokopisov ter osebnih predmetov, ki so bili last tega priznanega angleškega pisatelja, ki se ga bodo junija spominjali ob 150. obletnici smrti. Direktorica muzeja Cindy Sughrue je dejala, da so bili predmeti izbrani iz obsežne zasebne zbirke iz ZDA.