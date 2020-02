Prodaja modnih Unicefovih punčk iz cunj za dobrodelne namene

Ljubljana, 10. februarja - Unicef Slovenija v sodelovanju s slovensko modno oblikovalko Majo Ferme pripravlja prodajo posebne kolekcije Punčk iz cunj. Vsako izmed 12 punčk so izdelale lepotne in modne blogerke, ki se potegujejo za naziv modne ambasadorke Maja Fermefashion. Dražba bo potekala do valentinovega na Instagramu, so sporočili iz Unicefa Slovenija.