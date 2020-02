Sklad Alfi PE v prevzem Baby centra in Pikapoke

Ljubljana, 10. februarja - Sklad Alfi PE je podpisal pismo o nameri za pridobitev večinskega deleža v družbah Baby center in Pikapoka z verigo prodajaln Pikapolonica in Bubamara ter v veletrgovcu z igračami Apollo. Podpisniki želijo ustvariti skupino, ki bo vodilni ponudnik izdelkov za otroke in nosečnice v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih državah jugovzhodne Evrope.