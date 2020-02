Tribune za sobotno tekmo na SP v Planici že razprodane

Planica, 10. februarja - Med 19. in 22. marcem 2020 bo v Planici potekalo svetovno prvenstvo v smučarskih poletih in s Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da prodaja vstopnic poteka nad pričakovanji. Tako za sobotno tekmo, po kateri bo znan nov svetovni prvak, ni več mogoče dobiti vstopnice za tribuno.