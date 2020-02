V Novem mestu razstava slik Andreje Schwenner

Novo mesto, 10. februarja - Društvo likovnih umetnikov Dolenjske bo v galeriji Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu drevi ob 18. uri odprlo razstavo Vmesni prostor akademske slikarke in sočlanice društva Andreje Schwenner. Ta je svojo likovno pot posvetila slikarskemu opisovanju dolenjske pokrajine in lastnem odzivanju nanjo. Razstava bo na ogled do 9. marca.