Občina Ravne na Koroškem podaljšala rok za zbiranje ponudb za Rimski vrelec

Ravne na Koroškem, 10. februarja - Občina Ravne na Koroške je do 25. februarja podaljšala rok za oddajo ponudb za nakup kompleksa Rimski vrelec v Kotljah. Razpisna komisija se je za to odločila zaradi "povečanega zanimanja za ogled nepremičnin" in ker občina do začetka prejšnjega tedna še ni prejela nobene ponudbe. Novi datum za javno odpiranje ponudb je določen za 27. februar.