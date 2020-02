Reporter o nadaljnjem sestavljanju nove koalicije (10. 2.)

Ljubljana, 10. februarja - Silvester Šurla v komentarju Tenka rumena črta piše o tem, da če se bo predsednik SMC Zdravko Počivalšek odločil za novo koalicijo, bo šel po poti, ki jo je nazadnje prehodil Gregor Virant in da lahko to prepreči s povezovanjem z LMŠ. Avtor tudi meni, da so štirinajst dni po odstopu premierja odprte še vse možnosti za oblikovanje nove koalicije.