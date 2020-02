Čilenec Garin dobil turnir v Argentini

Cordoba, 10. februarja - Čilenec Christian Garin je osvojil teniški turnir v argentinski Cordobi (610.000 dolarjev) in slavil svojo tretjo turnirsko zmago po lanskem slavju v Münchnu in Houstonu. Tretji nosilec je v finalu z 2:6, 6:4 in 6:0 premagal domačina Diega Sebastiana Schwartzmana, prvega igralca turnirja.