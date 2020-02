NPU pridržal peterico mejnih policistov

Gruškovje, 10. februarja - Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je zaradi suma, da so v zameno za podkupnine državljanom tretjih držav žigosali potne liste in jim s tem na nezakonit način omogočali bivanje v schengenskem območju, v soboto pridržal pet mejnih policistov. Kot poročata današnji Večer in Slovenske novice, so štirje pridržani z Gruškovja, eden pa iz Zavrča.