Zaradi posledic močnega vetra težave pri oskrbi z elektriko

Ljubljana, 10. februarja - Zaradi posledic močnega vetra so marsikje težave pri oskrbi z električno energijo. Ponoči je prišlo do večjih izpadov pri oskrbi na območju Zreč, Apač, Lendave in Ivančne Gorice. Nekatere težave so pristojni že odpravili, a je glede na napovedan močan veter prekinitve oskrbe z elektriko pričakovati tudi danes čez dan.