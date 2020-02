New York, 10. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL zabeležili še peti zaporedni poraz. Tokrat so jih na gostovanju v sklopu turneje New Yorka in okolice s 4:1 premagali New York Rangers. Slovenski as Anže Kopitar je za goste igral 21 minut in ni dosegel novih točk.