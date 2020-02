Kamničankam srednjeevropska liga

Nova Gorica, 9. februarja - Odbojkarice Calcita Volleyja so zmagovalke srednjeevropske lige. V finalu zaključnega turnirja so po velikem preobratu s 3:2 (-22, -22, 14, 23, 9)) premagale Novo KBM Branik in se veselile svojega tretjega naslova v tem tekmovanju in prve lovorike letos. Kamničanke so se s tem Mariborčankam oddolžile za poraz v finalu slovenskega pokala.