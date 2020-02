Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. in 9. 2.)

Ljubljana, 9. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o sestanku slovenske evroposlanke Tanje Fajon s komisarjem za širitev Oliverjem Varhelyijem in poročevalcem Evropskega parlamenta za Srbijo Vladimirjem Bilčikom, ki so dosegli določen napredek v zvezi s srbskimi aprilskimi volitvami, in sobotnem požaru v Termah Čatež.