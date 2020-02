GEN-I Volley poražen tudi v malem finalu

Nova Gorica, 9. februarja - Na zaključnem turnirju srednjeevropske lige v Novi Gorici so tretje mesto zasedle igralke Bimal-Jedinstva iz Brčkega. V malem finalu so premagale gostitelja turnirja, novogoriški GEN-I Volley s 3:1 (-13, 21, -14, -25). V finalu se bosta ob 20. uri pomerili ekipi Nove KBM Branika in Calcita Volleyja.