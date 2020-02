Finance o interesih slovenskih politikov (10. 2.)

Ljubljana, 9. februarja - Tanja Smrekar v komentarju Politiki in plače piše o interesih slovenskih politikov, katerim so lastne plače bolj pomembne od skrbi za blaginjo države. Politiki ne sprejemajo resnih ukrepov, ki bi izboljšali stanje v državi. Namesto tega skrbijo za svojo pozicijo na vplivnem in dobro plačanem položaju.