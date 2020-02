Rusko letalo pristalo na trebuhu, brez poškodovanih

Moskva, 9. februarja - Letalo ruske letalske družbe Utair s sto potniki in člani posadke, ki je letelo iz Moskve v Usinsk na severu Rusije, je zaradi težav s podvozjem danes pristalo na trebuhu, so sporočili predstavniki letalskega prevoznika in ruskih oblasti. Pri tem ni bil nihče resneje poškodovan.