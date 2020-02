Prvi cilj izpolnjen, zdaj na vrsti zadnja stopnica za Peking

Jesenice, 10. februarja - Slovenska hokejska reprezentanca ostaja v igri za olimpijske igre v Pekingu 2022. Na kvalifikacijskem turnirju na Jesenicah so Slovenci v odločilni tekmi premagali Japonce, a se selektor Matjaž Kopitar in njegovi igralci zavedajo, da so naredili šele predzadnji korak.