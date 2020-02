Montpellier, 9. februarja - Francoz Gael Montfils je zmagovalec teniškega turnirja ATP v domačem Montpellierju. V finalu je v dveh nizih s 7:5 in 6:3 premagal Kanadčana Vašeka Pospišila. Za 33-letnega Montfilsa je bila to deveta zmaga v karieri in tretja v Montpellierju, kjer je slavil tudi leta 2010 in 2014.