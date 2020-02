Vesely do drugega naslova v karieri

New Delhi, 9. februarja - Čeh Jiri Vesely je zmagovalec moškega teniškega turnirja ATP v indijskem Puneju z nagradnim skladom 610.000 dolarjev. V finalu je po dveh urah in 11 minutah s 7:6 (2), 5:7 in 6:3 ugnal Belorusa Jegorja Gerasimova in prišel do drugega naslova v karieri. Pred petimi leti se je Čeh že veselil zmage v Aucklandu.