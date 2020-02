Tadej Pogačar skupni zmagovalec kolesarske dirke po Valencii

Valencia, 9. februarja - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) je skupni zmagovalec dirke po Valencii. Potem ko je dobil tako drugo kot četrto etapo, je v peti etapi od Paterne do Valencie, ki jo je dobil Nizozemec Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step), zadržal rumeno majico vodilnega in slavil tretjič v karieri na enotedenskih dirkah.