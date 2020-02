Slovenci, Poljaki in Madžari še v boju za Peking 2022

Ljubljana, 10. februarja - Olimpijske hokejske kvalifikacije, ki so od četrtka do nedelje potekale na Jesenicah, so se za slovensko izbrano vrsto končale dobro. Slovenci so po zmagi nad Japonsko v nedeljo osvojili prvo mesto, ki edino vodi v nadaljevanje kvalifikacij, odločitev o potnikih v Peking 2022 bo padla avgusta. Madžarska in Poljska pa se bosta tudi še borili za OI.