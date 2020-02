Policija v Parizu pridržala več kot 30 rumenih jopičev

Pariz, 9. februarja - Na protestih gibanja rumenih jopičev v francoski prestolnici Pariz je policija v soboto začasno pridržala 32 ljudi in izrekla 140 opominov. Udeleženci gibanja, ki je ime dobilo po rumenih jopičih, ki jih nosijo protestniki, so namreč kljub prepovedi protestirali v bližini poslopja državnega sveta in Kraljeve palače, je sporočila pariška policija.