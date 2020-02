Neonacisti v Budimpešti obujali spomin na dogodke iz druge svetovne vojne

Budimpešta, 9. februarja - V madžarski prestolnici Budimpešti se je v soboto zbralo okoli 500 skrajnih desničarjev, da bi počastili spomin na t.i. dan časti, ko so 11. februarja pred 75 leti nemški in madžarski vojaki skušali prebiti obroč sovjetske rdeče armade okoli Budimpešte. Nedaleč stran so potekale demonstracije okoli 500 antifašistov.