Ljubljana, 9. februarja - Danes bo na zahodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Zvečer se bo pooblačilo tudi v osrednjih in južnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.