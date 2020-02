ZDA kljub porazu Williamsove v zaključni del pokala Fed

Ljubljana, 9. februarja - Reprezentanca ZDA se je kljub porazu v posamičnem dvoboju Serene Williams kot zadnja uvrstila v zaključni del teniškega pokala Fed, ki bo med 14. in 19. aprilom potekal v Budimpešti. Američanke so z veliko težavami na domačem terenu v Everettu s 3:2 premagale Latvijke, ki so sicer po prvem dnevu zaostajale z 0:2.