Monfils in Pospišil finalista Montpellierja

Montpellier, 8. februarja - Francoz Gael Montfils in Kanadčan Vašek Pospišil sta finalista moškega teniškega turnirja ATP v Montpellierju. V prvem polfinalu je 33-letni Monfils ugnal Srba Filipa Krajinovića s 7:6 (4) in 6:4. Nato pa je Pospišil, 132. na svetovni lestvici, presenetil drugega nosilca Belgijca Davida Goffina s 6:3, 1:6 in 7:5.