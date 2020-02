V Račah umrl kolesar

Rače, 8. februarja - Na Ulici Lackove čete v Račah je popoldne padel 49-letni kolesar. Odpeljali so ga v UKC Maribor, kjer pa je umrl. Okoliščine na kraju prometne nesreče kažejo, da naj bi bil v nesreči udeležen sam in da je padel zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.