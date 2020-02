Tajski vojak v nakupovalnem središču pobil najmanj 20 ljudi

Bangkok, 8. februarja - V nakupovalnem središču v tajskem mestu Nakhon Ratchasima je danes prišlo do krvavega pokola. Nek vojak je streljal na ljudi in jih najmanj 20 ubil, 14 pa je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Napadalca še niso ujeli, bojijo se, da se skriva v nakupovalnem središču, poročajo tuje tiskovne agencije.