Jourova: Poljski zakon o discipliniranju sodnikov uničevalen

Berlin, 8. februarja - Podpredsednica Evropske komisije, pristojna za vrednote in transparentnost, Vera Jourova je danes nedavno sprejeto poljsko zakonodajo o discipliniranju sodnikov označila za uničevalno. Zagrozila je tudi z odvzemom evropskih sredstev državam EU, ki ne spoštujejo vrednot unije. V Varšavi pa so se zbrali podporniki vlade, ki so EU obtožili vmešavanja.