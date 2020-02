Odstop Kristoffersena in Yula voda na Noelov mlin, Hadalin 18.

Chamonix, 8. februarja - Francoz Clement Noel je zmagovalec devetega moškega slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v domačem Chamonixu. Na slalomu, ki so ga krojile spomladanske razmere, sta drugo in tretje mesto po napakah favoritov presenetljivo zasedla Norvežan Timon Haugan in Avstrijec Adrian Pertl. Slovenski tabor je pričakoval več. Štefan Hadalin je bil 18.